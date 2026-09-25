Тарифы на ЖКХ в 2027 году готовятся проиндексировать на 11%

УрБК, Москва, 25.09.2026. Индексация тарифов ЖКХ составит 11% с 1 июля 2027 года. Об этом говорится в опубликованном макропрогнозе Минэкономразвития РФ.

С 1 июля 2028 года индексация составит 8,6%, с 1 июля 2029 года — 7,6%.Ожидается, что рост конечной цены на электроэнергию в 2027 году составит 14,4%, в 2028 году — 12,1%, в 2029 — 10,1%. Оптовые цены на газ в 2027 году — вырастут на 10,4%, в 2028 — на 7,4%, а в 2029 году — на 7,0%.

«Индексация тарифов формируется на основе показателя инфляции и прогнозируемых темпов изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергии. Параметры будут дифференцироваться по субъектам РФ в зависимости от региональных условий», — объясняет ведомство.