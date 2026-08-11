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11 августа 202609:49

Глава Екатеринбурга взял под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководством МУП «Водоканал» и департамента ЖКХ администрации города. Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

А. Орлов рассказал, что аварийно-восстановительные работы на станции водоподготовки завершены, подача холодной воды возобновлена в полном объеме, но для стабилизации гидравлического режима и проведения профилактических работ на фильтровальных станциях возможно незначительное снижение давления холодного водоснабжения. Специалисты будут поочередно промывать два фильтра на западной фильтровальной станции и один фильтр на головных сооружениях водопровода. С учетом перекачки воды из Нязепетровского водохранилища также под круглосуточным мониторингом находится качество исходной воды в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище.

«Ситуация такова, что в нескольких районах временно отключено горячее водоснабжение. После подачи ХВС в полном режиме и при достижении исходной воды необходимого качества ГВС будет восстановлено. По прогнозам специалистов, качество исходной воды через несколько дней должно улучшиться за счет воды из Нязепетровского водохранилища. Держу ситуацию на контроле и продолжу информировать жителей», — сообщил А. Орлов.

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