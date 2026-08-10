В Екатеринбурге возобновляют подачу холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Подача холодной воды возобновлена 8 августа в Екатеринбурге после временного ограничения, специалисты Водоканала начали постепенно заполнять систему водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

«В районах города начали подавать холодную воду», — сообщили в МУП «Водоканал».

Подача воды в город осуществлялась вчера в объеме около 85% от нормы, говорилось в сообщении регионального министерства энергетики и ЖКХ. Снижение давления зафиксировано только в отдельных микрорайонах. Насосные станции подкачки работают на 95% технической мощности.

Для обеспечения объектов здравоохранения коммунальные службы организовали альтернативную подачу холодной воды с помощью 10 автоцистерн. Особое внимание уделяется Пионерскому району, Химмашу, микрорайонам Вторчермет и Втузгородок.

С 7 августа социальные и медицинские учреждения города обеспечиваются водой круглосуточно. Автоцистерны также работают в микрорайонах 7 Ключей, Втузгородок и Вторчермет.

Около 1 тыс. специалистов круглосуточно работают над обеспечением горожан водой. На Западной фильтровальной станции продолжается промывка отстойников и фильтров, запаса реагентов, по данным властей, достаточно.

Для жителей организована бесплатная раздача питьевой воды через городскую сеть водоматов. Бутилированную воду также раздают в Пионерском районе по пяти адресам, в том числе у ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Аида», ГЦБ № 7 и ТЦ «Современник». Актуальное расположение автоцистерн можно посмотреть на интерактивной карте Водоканала.

По вопросам водоснабжения жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга или диспетчерскую службу МУП «Водоканал».