ГлавнаяНовости
10 августа 202610:36

В Екатеринбурге возобновляют подачу холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. Подача холодной воды возобновлена 8 августа в Екатеринбурге после временного ограничения, специалисты Водоканала начали постепенно заполнять систему водоснабжения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

«В районах города начали подавать холодную воду», — сообщили в МУП «Водоканал».

Подача воды в город осуществлялась вчера в объеме около 85% от нормы, говорилось в сообщении регионального министерства энергетики и ЖКХ. Снижение давления зафиксировано только в отдельных микрорайонах. Насосные станции подкачки работают на 95% технической мощности.

Для обеспечения объектов здравоохранения коммунальные службы организовали альтернативную подачу холодной воды с помощью 10 автоцистерн. Особое внимание уделяется Пионерскому району, Химмашу, микрорайонам Вторчермет и Втузгородок.

С 7 августа социальные и медицинские учреждения города обеспечиваются водой круглосуточно. Автоцистерны также работают в микрорайонах 7 Ключей, Втузгородок и Вторчермет.

Около 1 тыс. специалистов круглосуточно работают над обеспечением горожан водой. На Западной фильтровальной станции продолжается промывка отстойников и фильтров, запаса реагентов, по данным властей, достаточно.

Для жителей организована бесплатная раздача питьевой воды через городскую сеть водоматов. Бутилированную воду также раздают в Пионерском районе по пяти адресам, в том числе у ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Аида», ГЦБ № 7 и ТЦ «Современник». Актуальное расположение автоцистерн можно посмотреть на интерактивной карте Водоканала.

По вопросам водоснабжения жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга или диспетчерскую службу МУП «Водоканал».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
19 октября 202310:52

Роспотребнадзор проведет лабораторные исследования воды в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. После устранения аварии на Нижне-Сергинском водоводе, произошедшей вечером 18 октября, в результате которой сотни домов в Первоуральске остались без холодного водоснабжения, коммунальные службы вновь открыли подачу воды — с постепенным повышением давления. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию — взяты пробы воды для лабораторного исследования питьевой воды из автоцистерн, задействованных в подвозе воды населению, а также водопроводной воды, которую начали подавать в город после
12 сентября 202410:52

Паблик-арт-программа «ЧО» 14 сентября приглашает жителей Екатеринбурга на экскурсии по микрорайону Химмаш

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» 14 сентября приглашает на экскурсии по микрорайону Химмаш в Екатеринбурге. Три проекта стали итогом работы кураторов мастерских и местных жителей в районных школах паблик-арта, сообщает пресс-служба организаторов. Аудиопрогулка по Химмашу начнется в 14.00 у плотины Нижне-Исетского пруда. Экскурсия была разработана под кураторством Сабрины Карабаевой и Данилы Матросова. Для участия в прогулке необходима регистрация. В 12.00 начнется экскурсия по Химмашу, которую проведет историк заведующий научно-информационным центром Музея истории
06 февраля 202410:52

В Первоуральске после серии коммунальных аварий уволили директора местного МУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Первоуральске уволили директора ППМУП «Водоканал» Артура Гузаирова. Решение о досрочном расторжении трудового договора принял глава ГО Первоуральск Игорь Кабец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «Директор «Водоканала» должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации. Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных