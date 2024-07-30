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Паблик-арт-программа «ЧО» 14 сентября приглашает жителей Екатеринбурга на экскурсии по микрорайону Химмаш

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» 14 сентября приглашает на экскурсии по микрорайону Химмаш в Екатеринбурге. Три проекта стали итогом работы кураторов мастерских и местных жителей в районных школах паблик-арта, сообщает пресс-служба организаторов.

Аудиопрогулка по Химмашу начнется в 14.00 у плотины Нижне-Исетского пруда. Экскурсия была разработана под кураторством Сабрины Карабаевой и Данилы Матросова. Для участия в прогулке необходима регистрация.

В 12.00 начнется экскурсия по Химмашу, которую проведет историк заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга автор карманного путеводителя по Химмашу, соавтор путеводителя «Химмаш. Вдоль и поперек» Александр Думчиков. Для участия в экскурсии необходима регистрация.

В 14.00 заведующая Детской библиотекой № 29 Светлана Данченко проведет семейную прогулку по Химмашу для детей и их родителей. Для малышей подготовлены увлекательные игры, загадки и истории о районе. Для участия в прогулке необходима регистрация.
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