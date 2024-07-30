Паблик-арт-программа «ЧО» 14 сентября приглашает жителей Екатеринбурга на экскурсии по микрорайону Химмаш

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш с 9 по 28 августа будет работать бесплатная мастерская короткого текста для подростков

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш с 9 по 28 августа будет работать бесплатная ...