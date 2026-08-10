В Екатеринбурге подача холодной возобновлена в шести микрорайонах

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2026. В Екатеринбурге МУП «Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы — подача холодной возобновлена в шести микрорайонах. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Подача воды возобновлена в полном объеме в Пионерском микрорайоне, ЖБИ, Чапаевском, на Химмаше, Вторчермете и Старой Сортировке.

«В течение сегодняшнего дня в некоторых микрорайонах возможно понижение давления в системе холодного водоснабжения. Это необходимо для поэтапного заполнения сетей и постепенной стабилизацией гидравлического режима городской магистрали. К 22:00 10 августа параметры подачи воды будут приведены к нормативным значениям», — сообщили в администрации.

При необходимости жители могут обратиться за дополнительной информацией по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы города: 8 (343) 222-30-05 или диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (343) 222-22-70, а также оставить обращение через форму электронной приемной на официальном сайте предприятия.