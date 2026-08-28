СМИ: «Русал» готовится законсервировать три предприятия в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. «Русал» уведомил правительство РФ о планах по временной консервации ряда мощностей по производству сырья. Соответствующее обращение направлено на имя премьер‑министра Михаила Мишустина, сообщили источники «Коммерсанта».

По данным издания, речь идет о трех предприятиях в Свердловской области: в Краснотурьинске Богословский алюминиевый завод, в Североуральске (Североуральский бокситовый рудник, СУБР) и в Каменске‑Уральском (Уральский завод). Также может быть законсервирован Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ) в Ленинградской области.

По оценке компании, убытки от переработки сырья, поставляемого этими предприятиями, достигают 800 млн долл. США в год для всей группы «Русал». Для восстановления сырьевого блока потребуются инвестиции в размере 1,8 млрд долл. США.

В «Русале» ссылаются на то, что на период воссоздания сырьевой базы потребуется переработка импортных бокситов. Это, по расчетам компании, диктует необходимость субсидируемых тарифов на железнодорожные перевозки сырья и льготных ставок на перевалку в морских портах — совокупные затраты оцениваются в 70 млн долл. США в год. В числе запрашиваемых мер — господдержка регионов и муниципалитетов, затронутых консервацией, а также содействие в модернизации мощностей. При этом компания декларирует намерение минимизировать социально‑экономические последствия для территорий присутствия.

Официально «Русал» не отреагировал на публикацию о планах по консервации упомянутых предприятий.