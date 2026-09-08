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Денис Паслер прокомментировал возможную остановку заводов РУСАЛа в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Россия не может остаться без собственной сырьевой базы для производства алюминия, поэтому Свердловская область не должна допустить остановки предприятий РУСАЛа. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции губернатор Денис Паслер, комментируя публикации в СМИ о возможной консервации трех предприятий алюминиевого гиганта в регионе.

«Мы не можем себе позволить страну оставить без собственного сырья, я такого допустить не могу. Через 15 лет в Коми закончится сырье. И останется единственное месторождение в стране, чтобы был свой алюминий. Если мы закроем эту историю, у страны не будет своего алюминия со всеми вытекающими последствиями», — сказал Д. Паслер.

Губернатор отметил, что сделает все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий.

В СМИ в начале сентября появилась информация о возможной временной консервации трех предприятий РУСАЛа в Свердловской области — Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в Краснотурьинске, Североуральского бокситового рудника (СУБР) и Уральского алюминиевого завода (УАЗ) в Каменске-Уральском. Соответствующее обращение компании к правительству РФ было якобы направлено в конце августа.

29 августа Денис Паслер посетил производственную площадку СУБРа в Североуральске. По данным департамента информационной политики региона, СУБР и БАЗ выполняют производственные планы в полном объеме. Вместе с УАЗом эти предприятия обеспечивают около 80% общероссийского производства глинозема — сырья для выпуска алюминия. 

В ходе поездки губернатор также осмотрел шахту «Черемуховская-Глубокая». На объекте продолжается раскрытие трех новых горизонтов, разведанные запасы бокситов на которых оцениваются в 16–18 млн тонн. По оценке Д. Паслера, этих запасов должно хватить для поддержания стабильной работы СУБРа в течение ближайших шести-восьми лет. 

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29 августа 202618:08

Свердловский губернатор прокомментировал публикации о консервации объектов «Русала»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2026.Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможной консервации трех предприятий компании «Русал» в регионе. В ходе рабочей поездки глава региона посетил производственную площадку алюминиевого гиганта в Североуральске и заявил об устойчивой работе ключевых активов. По данным департамента информационной политики региона, предприятия в Североуральске (СУБР) и Краснотурьинске (БАЗ) выполняют производственные планы в полном объеме. В совокупности уральские площадки — СУБР, БАЗ и УАЗ — обеспечивают порядка 80 %