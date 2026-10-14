В Свердловской области в сентябре поставили на кадастровый учет 937 частных домов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Управление Росреестра по Свердловской области в сентябре 2026 года поставило на государственный кадастровый учет 937 индивидуальных жилых домов общей площадью более 120 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Больше всего домов учли в Екатеринбурге — 147 общей площадью 17,4 тыс. кв. м. В Сысертском муниципальном округе зарегистрировали 139 домов площадью 17,4 тыс. кв. м, в Белоярском муниципальном округе — 122 дома площадью 14,4 тыс. кв. м.

«Для законного использования жилого дома необходимо осуществить его постановку на государственный кадастровый учет и оформить право собственности. Отсутствие данных процедур не позволяет владельцу юридически подтвердить свои права на объект», — напомнил руководитель управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

В ведомстве также отметили, что поставить дом, сооружение или объект незавершенного строительства на кадастровый учет и оформить права на него невозможно, если границы земельного участка не установлены и не учтены.

Проверить сведения о границах участка в Едином государственном реестре недвижимости можно на портале «Национальная система пространственных данных» в сервисе «Публичная кадастровая карта».