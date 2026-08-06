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06 августа 202617:22

В Свердловской области в 2026 году на кадастровый учет поставлен 81 многоквартирный дом

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. В Свердловской области в 2026 году на кадастровый учет поставлен 81 многоквартирный дом общей площадью 1 832 565 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Из них большая часть — 72% расположено в Екатеринбурге, 10% домов в Березовском муниципальном округе, 5% домов в Верхней Пышме и Каменск-Уральском городском округе, 13% домов приходится на остальные территории Свердловской области. Высокие показатели достигнуты в результате совместных мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Управления Росреестра по Свердловской области и Министерства строительства и развития инфраструктуры области.

«Управление осуществляет контроль прохождения всех стадий обработки поданных документов, максимально сокращены сроки оказания государственных услуг до 2 рабочих дней, минимизировано количество приостановлений учетных действий (менее 2%)», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов отметил, что в I полугодии 2026 года Свердловская область заняла второе место среди регионов Российской Федерации и первое место среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по вводу многоквартирного жилья. «Ввод жилья в регионе идет в связке с развитием и решением социальных задач – обеспечением жильем конкретных групп населения», — сказал министр.

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Свердловский Росреестр назвал основные ошибки кадастровых инженеров

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2025. Специалисты Управления Росреестра по Свердловской области в ходе онлайн-семинара 24 декабря 2025 года назвали наиболее распространенные ошибки, которые допускаются кадастровыми инженерами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Такие мероприятия позволили повысить качество оказания услуг Росреестра, проводить учетно-регистрационные действия в максимально короткие сроки, минимизировать количество приостановлений до 1,38% по кадастровому учету, до 1,81% по единой процедуре. Самые распространенные ошибки при подготовке межевых планов связаны с невнимательностью