УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. В Свердловской области в 2026 году на кадастровый учет поставлен 81 многоквартирный дом общей площадью 1 832 565 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.

Из них большая часть — 72% расположено в Екатеринбурге, 10% домов в Березовском муниципальном округе, 5% домов в Верхней Пышме и Каменск-Уральском городском округе, 13% домов приходится на остальные территории Свердловской области. Высокие показатели достигнуты в результате совместных мероприятий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Управления Росреестра по Свердловской области и Министерства строительства и развития инфраструктуры области.

«Управление осуществляет контроль прохождения всех стадий обработки поданных документов, максимально сокращены сроки оказания государственных услуг до 2 рабочих дней, минимизировано количество приостановлений учетных действий (менее 2%)», — отметил руководитель Управления Игорь Цыганаш.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов отметил, что в I полугодии 2026 года Свердловская область заняла второе место среди регионов Российской Федерации и первое место среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по вводу многоквартирного жилья. «Ввод жилья в регионе идет в связке с развитием и решением социальных задач – обеспечением жильем конкретных групп населения», — сказал министр.