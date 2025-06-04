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04.06.2025

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) сегодня пройдет кураторская экскурсия по выставке «Неизвестная Куса». Мероприятие начнется в 18.30 на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

Куратор выставки, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева познакомит ценителей искусства с экспозицией, на которой представлено более 300 произведений кусинского художественного литья из чугуна XIX–XX веков. Предметы, представленные в залах, были подобраны для выставки из собрания ЕМИИ, Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, Златоустовского городского краеведческого музея и частных коллекций.

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет кураторская экскурсия «Неизвестная Куса»

На экскурсии Ксения Гилева расскажет об истории Кусинского завода, о технологических особенностях этого производства, о лучших мастерах Кусы и именитых скульпторах, создававших модельный ряд высокого профессионального уровня.

Напомним, выставка «Неизвестная Куса» открылась в главном здании ЕМИИ в конце апреля 2025 года. Она приурочена к 125-летию Каслинского чугунного павильона, послужившего витриной Кыштымского горного округа на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже в 1900 году. Она будет представлена в Екатеринбурге до 29 июня 2025 года.
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