В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации Академического района. Работы по строительству возьмет на себя ведущий девелопер этой территории — АО СЗ «РСГ-Академическое».



Согласно оптимизированному техническому заданию от застройщика, здание администрации будет насчитывать 2 тыс. кв. м. В дальнейшем планируется увеличение площадей до 4,5 тыс. кв. м. Данное решение было утверждено в ходе выездного заседания депутатов городской думы Екатеринбурга.



Стоит отметить, что оптимизация площадей — инициатива АО СЗ «РСГ-Академическое», офис которого, согласно начальному проекту, должен был размещаться в том же здании. Однако застройщик решил изменить проект, отказавшись от дополнительных площадей, а высвободившиеся средства направить на строительство социальных объектов в Академическом районе, которые на сегодняшний день более актуальны, нежели строительство нового офиса для компании, основавшей район.