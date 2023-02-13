УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В Екатеринбурге началось строительство здания администрации Академического района. В ...13.02.2023 В Екатеринбурге начались работы по подготовке нового проекта здания администрации Академического района
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге началась подготовка новой версии проекта здания администрации ...20.01.2022 Новым главой депутатской группы по развитию Академического района Екатеринбурга стал Михаил Матвеев
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...08.12.2021 Екатеринбургская гордума одобрила создание администрации Академического района города
Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за создание администрации Академического района города. ...25.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес в гордуму проект создания администрации Академического района
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение в городскую думу проект о ...