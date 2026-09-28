Татьяна Савинова посетила обновленную детскую поликлинику в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова посетила обновленную детскую поликлинику на улице Санаторной в Екатеринбурге, где завершился основной этап капитального ремонта. С 1 октября медицинское учреждение начнет полноценный прием пациентов, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Поликлиника является одной из крупнейших в городе, медицинскую помощь здесь получают около 22 тыс. детей. После ремонта в учреждении также откроется новое отделение реабилитации с собственным бассейном.

Прием пациентов будет возобновляться поэтапно, поскольку службам необходимо организовать рабочие места после ремонта. 30 сентября в поликлинике пройдет переезд, во время которого перевезут медицинскую документацию, компьютеры и оборудование. В этот день большинство приемов участковых врачей отменят, а записи пациентов перенесут на другие даты.

С 1 октября прием начнут более 20 участковых педиатров. Также заработают прививочный кабинет, кабинет здорового ребенка, процедурный кабинет и отделение неотложной помощи. При этом неотложная помощь продолжит работать в поликлинике на улице Военной для жителей прилегающего микрорайона.

На здании продолжаются фасадные работы, однако внутренние помещения полностью готовы к приему пациентов. В связи с этим было принято решение частично открыть поликлинику до завершения работ на фасаде.

«30 сентября, в среду, мы начнем первый этап переезда: переедут участковые доктора и отделение неотложной помощи. Это очень большая поликлиника, ее невозможно перевести всю в один день. Это потребует времени. Внутри поликлиника полностью готова, но у нас еще продолжаются в течение октября месяца работы по фасаду. Родители очень ждут открытия поликлиники, поэтому мы приняли решение, что та часть готова и это абсолютно безопасно для детей и их родителей. Откроем 30 сентября. Скорее всего, где-то в начале, в середине ноября, у нас переедет в поликлинику уже полностью отделение специализированной помощи, то есть узкие специалисты, и начнет работать отделение реабилитации. Еще раз повторяю, это связано с окончанием работ по фасаду. Поэтому долгожданное открытие у нас будет такое постепенное. Сначала участковые доктора, потом вся поликлиника. Но уверена, что это одна из самых красивых будет детских поликлиник в городе Екатеринбурге, очень удобная, комфортная для наших маленьких пациентов», — рассказала об открытии Т. Савинова.