Продажи квартир в новостройках городов-миллионников заметно упали в июле

УрБК, Москва, 17.08.2026. В июле в России заключили 41,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Год к году показатель сократился на 7,6%. В городах-миллионниках падение оказалось более выраженным — на 9,6% за год, до 16,7 тыс. ДДУ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные ЦИАН и других участников рынка.

В Dataflat.ru зафиксировали снижение продаж новостроек в июле в России в целом на 9,1% год к году, до 40,5 тыс. сделок, или 11,5%, до 1,9 млн кв. м. Основной объем падения продаж новостроек в России обеспечили Москва, Краснодар и Екатеринбург, следует из данных ЦИАН. В Москве и Краснодаре продажи в июле упали на 38% год к году, до 4,3 тыс. и 1 тыс. договоров соответственно. В Екатеринбурге снижение оказалось менее выраженным — на 11%, до 1,6 тыс.

В Москве падение продаж объясняется, вероятно, накопленным эффектом от роста цен. В июле новостройки в городе продавались в среднем за 499,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году значение выросло на 17%. Это связано с изменением структуры предложения: 75% запущенных в январе–июне в Москве новостроек аналитики Ricci относят к высокобюджетному предложению. Общий объем первичной экспозиции в то же время сократился на 33%, до 26 тыс. лотов.

Дополнительный фактор — снижение инвестиционной активности не только на рынке Москвы, но и регионов. Например, Краснодар из-за постоянного роста населения долгое время считался одним из перспективных городов с точки зрения покупки недвижимости для сдачи в аренду.

Спрос на первичное жилье в июле упал после июньского роста. Тогда, согласно Dataflat.ru, количество зарегистрированных ДДУ в России увеличилось на 10,9% год к году, до 40,8 тыс. В апреле и мае аналитики фиксировали снижение. Кратковременный рост мог объясняться ожиданиями покупателей относительно ужесточения условий семейной ипотеки с 1 июля 2026 года: в Минстрое заявляли, что программа должна будет способствовать повышению рождаемости. Сейчас участвовать в ней могут семьи с одним ребенком. Но в конце июня в Минфине уточнили, что условия семейной ипотеки изменятся не раньше 1 октября.

Глобально ипотечное кредитование остается малодоступным для большинства покупателей, замечает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Именно это сдерживает спрос. Стимулирующие программы девелоперов компенсировать негативный эффект не могут, рассуждает эксперт. Сохранять высокий спрос на новостройки, по мнению эксперта, удается в основном городам с недорогими проектами, востребованными в рамках субсидированного кредитования.

Например, в Омске количество заключенных ДДУ в июле 2026 года выросло на 64% год к году, до 254, в Челябинске — на 42%, до 401, следует из материалов ЦИАН. Другой пример — Ленинградская область, где количество сделок выросло на 83% год к году, до 2,5 тыс. В регионе много относительно доступных участков и застройщикам удается возводить на них недорогое жилье, объясняет Д. Проскурин.

Глобальных предпосылок для увеличения спроса на новостройки эксперты не видят — ситуация на рынке существенно поменяется лишь со снижением стоимости ипотеки. Хотя и в этом случае доступность новостроек, вероятно, продолжит снижаться, заключают эксперты.