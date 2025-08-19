Средняя ставка по годовым вкладам в России снизилась до 13,79%

УрБК, Москва, 25.08.2025. Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,79%, по полугодовым — 14,82%, по трехмесячным — 15,83%. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Финуслуги».



За последнюю неделю ставки по годовым вкладам снизились на 0,19 п.п., по полугодовым — на 0,14 п.п., по трехмесячным — на 0,08 п.п.



Отметим, что ставки по депозитам снижаются в ожидании новых раундов смягчения денежно-кредитной политики в стране.