Средняя ставка по годовым вкладам в России снизилась до 13,79%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,98%, по полугодовым — 14,96%, по ...15.07.2025 Средняя ставка по шестимесячным вкладам в России снизилась до 17,25%
УрБК, Москва, 15.07.2025. Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 российских банков снизилась до 17,93%, ...01.04.2025 Российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п.
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Некоторые российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п. после ...13.11.2024 Темпы роста ставок по вкладам в России за неделю снизились в два-три раза
УрБК, Москва, 13.11.2024. Темпы роста ставок по вкладам в РФ с 2 по 11 ноября снизились в два-три раза по сравнению с ...06.10.2015 Средняя максимальная ставка по годовым вкладам в рублях выросла до 11,17%
УрБК, Москва, 06.10.2015. Средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках увеличилась с ...