Сегодня, 12:24

Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,98%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,98%, по полугодовым — 14,96%, по трехмесячным — 15,91%. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Финуслуги».

Аналитики отмечают, что ставки по депозитам в топ-10 крупнейших банках России ниже, чем в менее крупных организациях.

Ранее УрБК писал, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках, по данным ЦБ, снизилась до 15,96%.
