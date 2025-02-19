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Российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п.

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Некоторые российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п. после заседания ЦБ по ключевой ставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Так, средняя ставка по годовым депозитам снизилась на 0,17 п. п., по полугодовым — на 0,12 п. п., по трехмесячным — на 0,04 п. п. На текущий момент средняя ставка (от 100 тыс. руб. без специальных условий) на срок 12 месяцев составляет 19,03%, на шесть месяцев — 20,09%, на три месяца — 20,27%.

Напомним, что на последнем заседании главный финансовый регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по кредитно-денежной политике намечено на 25 апреля.
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