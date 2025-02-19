Российские банки снизили доходность по вкладам на 0,25-1,5 п. п.

УрБК, Москва, 19.02.2025. Некоторые банки РФ начали снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ, на котором было ...12.02.2025 14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п
14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. Снижение затронуло ...12.02.2025 14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п
УрБК, Москва, 12.02.2025. 14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. ...13.11.2024 Темпы роста ставок по вкладам в России за неделю снизились в два-три раза
УрБК, Москва, 13.11.2024. Темпы роста ставок по вкладам в РФ с 2 по 11 ноября снизились в два-три раза по сравнению с ...16.08.2023 Российские банки анонсировали рост максимальных ставок по вкладам до 10-12,5%
УрБК, Москва, 15.08.2023. Российские банки анонсировали рост ставок по депозитам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой ...