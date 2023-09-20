Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга продолжается ...18.07.2023 Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города будет завершен основной объем строительных ...12.09.2022 «Атомстройкомплекс» начал внутреннюю отделку одного из блоков губернаторского лицея в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. «Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство ...