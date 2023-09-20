Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге завершено строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный. После ввода в эксплуатацию в здании сможет обучаться 1,2 тыс. детей, сообщает департамент информационного политики Свердловской области.Новое здание обладает рекордной для уральских школ площадью — 28 тыс. кв. м. Оно поделено на несколько модулей: учебные блоки для малышей, средней школы и старшеклассников разделены. Предполагается, что все дети смогут учиться в лицее с первой смены. Это будет школа полного дня, где дети будут заняты не только уроками, но и внеклассной деятельностью.Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс». На возведение здания и его оснащение потребовалось два года.«Изюминкой школьного освещения стала система световодов и зенитных фонарей, которая обеспечивает внутри максимум естественного света, а также помогает экономить электричество. Впервые в своей практике мы сделали двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. В актовом зале установили трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала. Все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.В 2024 году рядом с лицеем начнется строительство детского сада, который станет подготовительной ступенью перед обучением в лицее.Отметим, что создание социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки служит достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда».