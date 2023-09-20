УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Екатеринбурге завершено строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный. После ввода в эксплуатацию в здании сможет обучаться 1,2 тыс. детей, сообщает департамент информационного политики Свердловской области.

Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство Губернаторского лицея в микрорайоне Солнечный
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Новое здание обладает рекордной для уральских школ площадью — 28 тыс. кв. м. Оно поделено на несколько модулей: учебные блоки для малышей, средней школы и старшеклассников разделены. Предполагается, что все дети смогут учиться в лицее с первой смены. Это будет школа полного дня, где дети будут заняты не только уроками, но и внеклассной деятельностью.

Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс». На возведение здания и его оснащение потребовалось два года.

«Изюминкой школьного освещения стала система световодов и зенитных фонарей, которая обеспечивает внутри максимум естественного света, а также помогает экономить электричество. Впервые в своей практике мы сделали двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. В актовом зале установили трибуны с электроприводом, с помощью которых также можно менять конфигурацию зала. Все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ», — рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

В 2024 году рядом с лицеем начнется строительство детского сада, который станет подготовительной ступенью перед обучением в лицее.

Отметим, что создание социальной инфраструктуры в районах комплексной застройки служит достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2023 В Губернаторском лицее Екатеринбурга монтируют спортивное оборудование и устанавливают мебель

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Губернаторском лицее в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга продолжается ...

18.07.2023 Основные строительные работы при возведении Губернаторского лицея будут закончены к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города будет завершен основной объем строительных ...

12.09.2022 «Атомстройкомплекс» начал внутреннюю отделку одного из блоков губернаторского лицея в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. «Атомстройкомплекс» приступил к внутренней отделке в одном из блоков губернаторского ...

14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...

15.12.2021 «Атомстройкомплекс» планирует построить в Екатеринбурге уникальную школу по финскому образцу

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» участвует в конкурсе на строительство ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (134)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18