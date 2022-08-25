Власти Екатеринбурга направят 720 млн рублей на модернизацию систем безопасности в городских школах

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В ближайшие годы власти Екатеринбурга направят 720 млн руб. на модернизацию и приведение к идеальному состоянию систем защиты учащихся. Об этом заявил директор департамента образования администрации муниципалитета Константин Шевченко на заседании городской думы.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, по его словам, на сегодняшний день в столице Среднего Урала действуют 164 школы, 344 детских сада и 17 учреждений дополнительного образования. В 99% образовательных организаций установлено видеонаблюдение. Также все школы города оборудованы пропускным контролем, средствами оповещения, тревожными кнопками и металлодетекторами.



Всего властям предстоит решить проблему отсутствия на территории 15% учреждений ограждений и освещения, а также установки охранной сигнализации и системы управления эвакуацией в 62% и 45% зданий соответственно.



«Расходы на обеспечение безопасности увеличиваются постоянно. В 2023 году на антитеррористические и противопожарные мероприятия было запланировано потратить 17 млн руб. Однако по факту мы вложили в защиту ребят более 96 млн руб. Именно на меры и средства безопасности направляются все средства, высвобождающиеся в сфере образования», — подчеркнул Константин Шевченко.



Он также добавил, что запланированные на год работы будут стоить около 36 млн руб., однако Екатеринбург, как и всегда, вложит в безопасность все сэкономленные деньги.