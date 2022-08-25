Власти Екатеринбурга направят 720 млн рублей на модернизацию систем безопасности в городских школах

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Власти Екатеринбурга выделили более 66 млн руб. в бюджете 2022 года на мероприятия по ...02.10.2020 Департамент образования Екатеринбурга возглавил директор Дворца молодежи Константин Шевченко
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. Директор Дворца молодежи Константин Шевченко назначен руководителем департамента ...14.06.2019 В Екатеринбурге начали подготовку школ к новому учебному году
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге проводят плановую работу по подготовке учебных заведений к новому ...25.08.2015 В Екатеринбурге в День знаний будут усилены меры безопасности в школах
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. В Екатеринбурге в День знаний в школах будут усилены меры безопасности. Об этом ...19.08.2015 На подготовку школ Екатеринбурга к учебному году израсходовано почти 130 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2015. В Екатеринбурге к началу нового учебного года подготовлено 163 общеобразовательных ...