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Транспортный колледж вырос в кластер

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 сентября дал старт работе первого на Среднем Урале транспортного кластера федерального проекта «Профессионалитет». На базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа в новом учебном году начнут подготовку 1,15 тыс. студентов. Кластер объединил восемь организаций среднего профессионального образования в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Талице и Ирбите.

«В Свердловской области реализуется много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. И современные требования к компетенциям специалистов очень высоки. Сегодня на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа открыли первый на Среднем Урале транспортный кластер в рамках проекта «Профессионалитет», где будут готовить кадры для отрасли. Кластер объединяет восемь организаций СПО в Талице, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите», — написал губернатор.

В рамках кластера специалистов будут готовить по направлениям строительства и эксплуатации автомобильных дорог, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, эксплуатации дорожной и строительной техники, организации перевозок, логистики, ремонта и обслуживания автомобилей, экономики и бухгалтерского учета, а также сервиса на транспорте.

Для подготовки специалистов созданы 14 современных зон для различных видов работ, рассчитанных на 400 рабочих мест. В их числе площадки для проведения геологических изысканий при строительстве автомобильных дорог, использования IT-технологий на транспорте и испытаний дорожно-строительных материалов.

На создание инфраструктуры кластера направлено 240 млн руб. Около 136 млн руб. составили расходы на закупку оборудования, мебели, программного обеспечения, IT-оборудования и учебных пособий. Еще 40 млн руб. на развитие кластера направили стратегические партнеры.

Транспортный кластер стал одним из семи новых кластеров «Профессионалитета», которые начали работу в Свердловской области 1 сентября. Базовой площадкой по отрасли «Металлургия» стал Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Черепановых, по горнодобывающей отрасли — Асбестовский политехникум. Кластер легкой промышленности открылся в Областном техникуме дизайна и сервиса, топливно-энергетического комплекса — в Екатеринбургском энергетическом техникуме, радиоэлектроники — в Уральском радиотехническом колледже им. Попова, строительства — в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства.

Всего в новом учебном году по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах Свердловской области будут обучаться более 34,4 тыс. студентов, в том числе свыше 14 тыс. первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.

Одновременно в Екатеринбурге 1 сентября открылась новая школа № 366, рассчитанная на 1,5 тыс. детей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил образовательное учреждение в День знаний. Школу построили с опережением срока на год.

«Школа № 366 в Екатеринбурге сегодня встретила своих первых учеников. Просторная, светлая, технологичная — ее очень ждали более полутора тысяч детей. Уверен, что им будет здесь комфортно и интересно. В ней есть все возможности для самореализации, развития и выбора будущего профессионального пути», — отметил Денис Паслер.

Образовательный процесс в школе будет выстроен по естественно-научному, социально-экономическому и технологическому профилям. Ученики смогут углубленно изучать биологию, химию, географию, обществознание, физику и математику. Кроме того, для школьников предусмотрены дополнительные занятия по основам практической медицины, а в числе преподавателей — сотрудник службы скорой медицинской помощи.

В школе созданы биохимический кластер, медицинский симуляционный класс и лаборатория для работы с искусственным интеллектом. В сотрудничестве с вузами для учащихся запланированы профпробы и стажировки, мастер-классы, наставничество, проектные школы и экскурсии. Совместные образовательные проекты по биологии, географии и экологии планируется проводить с парком им. В. В. Маяковского, расположенным рядом со школой.

Для отдыха и общения учеников в школе работают информационный центр с библиотекой, актовый зал и столовая на 750 посадочных мест. Спортивный блок включает четыре спортзала, футбольное поле, беговую дорожку, площадки для баскетбола и волейбола.

«Перед вами открыты все двери. В ваших руках — уникальное оборудование и возможности, которые помогут определиться с будущей профессией уже сейчас. Пусть эта школа станет стартовой площадкой в большую науку, карьеру и взрослую жизнь. Будьте смелыми, пробуйте, ошибайтесь и снова пробуйте — именно так совершаются великие дела и открытия», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году в Свердловской области открываются две новые школы, еще две планируется открыть в 2027 году. Семь образовательных учреждений находятся на стадии проектирования или строительства. Кроме того, капитальный ремонт ведется в 24 школах региона.

Всего 1 сентября в Свердловской области за парты сели 550 тыс. детей, в том числе более 43 тыс. первоклассников. После капитального ремонта в День знаний открылись школа № 4 в Верхнем Тагиле и школа № 17 в поселке Левиха Кировградского муниципального округа.

К новому учебному году более 470 школ региона модернизировали пищеблоки. На эти цели направили около 200 млн руб. Парк школьных автобусов обновили на 53 машины.

Новый учебный год начался и в учреждениях среднего профессионального образования. В частности, в Свердловском областном медицинском колледже обучение начали 4,6 тыс. человек, из них 2,8 тыс. зачислены на бюджетные места. Еще 205 студентов приехали в регион из других субъектов России за счет средств областного бюджета.

Начало учебного года в регионе сопровождается одновременно расширением школьной инфраструктуры и масштабным обновлением системы подготовки кадров для экономики. Только по программам «Профессионалитета» в Свердловской области будут обучаться более 34,4 тыс. студентов, причем значительная часть новых образовательных мест связана с подготовкой специалистов для конкретных отраслей и при участии работодателей.

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