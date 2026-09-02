Транспортный колледж вырос в кластер

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 1 сентября дал старт работе первого на Среднем Урале транспортного кластера федерального проекта «Профессионалитет». На базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа в новом учебном году начнут подготовку 1,15 тыс. студентов. Кластер объединил восемь организаций среднего профессионального образования в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Талице и Ирбите.

«В Свердловской области реализуется много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. И современные требования к компетенциям специалистов очень высоки. Сегодня на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа открыли первый на Среднем Урале транспортный кластер в рамках проекта «Профессионалитет», где будут готовить кадры для отрасли. Кластер объединяет восемь организаций СПО в Талице, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите», — написал губернатор.

В рамках кластера специалистов будут готовить по направлениям строительства и эксплуатации автомобильных дорог, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, эксплуатации дорожной и строительной техники, организации перевозок, логистики, ремонта и обслуживания автомобилей, экономики и бухгалтерского учета, а также сервиса на транспорте.

Для подготовки специалистов созданы 14 современных зон для различных видов работ, рассчитанных на 400 рабочих мест. В их числе площадки для проведения геологических изысканий при строительстве автомобильных дорог, использования IT-технологий на транспорте и испытаний дорожно-строительных материалов.

На создание инфраструктуры кластера направлено 240 млн руб. Около 136 млн руб. составили расходы на закупку оборудования, мебели, программного обеспечения, IT-оборудования и учебных пособий. Еще 40 млн руб. на развитие кластера направили стратегические партнеры.

Транспортный кластер стал одним из семи новых кластеров «Профессионалитета», которые начали работу в Свердловской области 1 сентября. Базовой площадкой по отрасли «Металлургия» стал Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Черепановых, по горнодобывающей отрасли — Асбестовский политехникум. Кластер легкой промышленности открылся в Областном техникуме дизайна и сервиса, топливно-энергетического комплекса — в Екатеринбургском энергетическом техникуме, радиоэлектроники — в Уральском радиотехническом колледже им. Попова, строительства — в Уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства.

Всего в новом учебном году по программам «Профессионалитета» в 20 кластерах Свердловской области будут обучаться более 34,4 тыс. студентов, в том числе свыше 14 тыс. первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.

Одновременно в Екатеринбурге 1 сентября открылась новая школа № 366, рассчитанная на 1,5 тыс. детей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил образовательное учреждение в День знаний. Школу построили с опережением срока на год.

«Школа № 366 в Екатеринбурге сегодня встретила своих первых учеников. Просторная, светлая, технологичная — ее очень ждали более полутора тысяч детей. Уверен, что им будет здесь комфортно и интересно. В ней есть все возможности для самореализации, развития и выбора будущего профессионального пути», — отметил Денис Паслер.

Образовательный процесс в школе будет выстроен по естественно-научному, социально-экономическому и технологическому профилям. Ученики смогут углубленно изучать биологию, химию, географию, обществознание, физику и математику. Кроме того, для школьников предусмотрены дополнительные занятия по основам практической медицины, а в числе преподавателей — сотрудник службы скорой медицинской помощи.

В школе созданы биохимический кластер, медицинский симуляционный класс и лаборатория для работы с искусственным интеллектом. В сотрудничестве с вузами для учащихся запланированы профпробы и стажировки, мастер-классы, наставничество, проектные школы и экскурсии. Совместные образовательные проекты по биологии, географии и экологии планируется проводить с парком им. В. В. Маяковского, расположенным рядом со школой.

Для отдыха и общения учеников в школе работают информационный центр с библиотекой, актовый зал и столовая на 750 посадочных мест. Спортивный блок включает четыре спортзала, футбольное поле, беговую дорожку, площадки для баскетбола и волейбола.

«Перед вами открыты все двери. В ваших руках — уникальное оборудование и возможности, которые помогут определиться с будущей профессией уже сейчас. Пусть эта школа станет стартовой площадкой в большую науку, карьеру и взрослую жизнь. Будьте смелыми, пробуйте, ошибайтесь и снова пробуйте — именно так совершаются великие дела и открытия», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В этом году в Свердловской области открываются две новые школы, еще две планируется открыть в 2027 году. Семь образовательных учреждений находятся на стадии проектирования или строительства. Кроме того, капитальный ремонт ведется в 24 школах региона.

Всего 1 сентября в Свердловской области за парты сели 550 тыс. детей, в том числе более 43 тыс. первоклассников. После капитального ремонта в День знаний открылись школа № 4 в Верхнем Тагиле и школа № 17 в поселке Левиха Кировградского муниципального округа.

К новому учебному году более 470 школ региона модернизировали пищеблоки. На эти цели направили около 200 млн руб. Парк школьных автобусов обновили на 53 машины.

Новый учебный год начался и в учреждениях среднего профессионального образования. В частности, в Свердловском областном медицинском колледже обучение начали 4,6 тыс. человек, из них 2,8 тыс. зачислены на бюджетные места. Еще 205 студентов приехали в регион из других субъектов России за счет средств областного бюджета.

Начало учебного года в регионе сопровождается одновременно расширением школьной инфраструктуры и масштабным обновлением системы подготовки кадров для экономики. Только по программам «Профессионалитета» в Свердловской области будут обучаться более 34,4 тыс. студентов, причем значительная часть новых образовательных мест связана с подготовкой специалистов для конкретных отраслей и при участии работодателей.