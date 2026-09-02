Денис Паслер дал старт работе первого на Среднем Урале транспортного кластера «Профессионалитета»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал старт работе первого в регионе транспортного кластера федерального проекта «Профессионалитет». Площадкой для его создания стал Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В новом учебном году в кластере начнут обучение 1,15 тыс. студентов. Подготовка будет вестись по специальностям, связанным со строительством и эксплуатацией автомобильных дорог, ремонтом и обслуживанием транспорта, эксплуатацией дорожной и строительной техники, перевозками и логистикой.

«В Свердловской области реализуется много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. И современные требования к компетенциям специалистов очень высоки. Сегодня на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа открыли первый на Среднем Урале транспортный кластер в рамках проекта «Профессионалитет», где будут готовить кадры для отрасли. Кластер объединяет восемь организаций СПО в Талице, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите», — написал губернатор.

Для подготовки специалистов созданы 14 современных образовательных зон на 400 рабочих мест. В их числе площадки для геологических изысканий при строительстве дорог, применения IT-технологий на транспорте и испытаний дорожно-строительных материалов.

На создание инфраструктуры транспортного кластера направлено 240 млн руб. Около 136 млн руб. из этой суммы потратили на оборудование, мебель, программное обеспечение, IT-оборудование и учебные пособия. Еще 40 млн руб. вложили стратегические партнеры проекта.

Всего 1 сентября в Свердловской области начали работу семь новых кластеров «Профессионалитета». В их числе — металлургический кластер на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, горнодобывающий — в Асбестовском политехникуме, кластер легкой промышленности — в Областном техникуме дизайна и сервиса.

Кроме того, новые кластеры открылись по направлениям топливно-энергетического комплекса, радиоэлектроники и строительства. Их базовыми площадками стали Екатеринбургский энергетический техникум, Уральский радиотехнический колледж имени Попова и Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства соответственно.

В 2026/27 учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» будут обучаться более 34,4 тыс. студентов в 20 кластерах, в том числе свыше 14 тыс. первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.