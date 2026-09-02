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Денис Паслер дал старт работе первого на Среднем Урале транспортного кластера «Профессионалитета»

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер дал старт работе первого в регионе транспортного кластера федерального проекта «Профессионалитет». Площадкой для его создания стал Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В новом учебном году в кластере начнут обучение 1,15 тыс. студентов. Подготовка будет вестись по специальностям, связанным со строительством и эксплуатацией автомобильных дорог, ремонтом и обслуживанием транспорта, эксплуатацией дорожной и строительной техники, перевозками и логистикой.

«В Свердловской области реализуется много крупных проектов, связанных с дорожным строительством. И современные требования к компетенциям специалистов очень высоки. Сегодня на базе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа открыли первый на Среднем Урале транспортный кластер в рамках проекта «Профессионалитет», где будут готовить кадры для отрасли. Кластер объединяет восемь организаций СПО в Талице, Ревде, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Ирбите», — написал губернатор.

Для подготовки специалистов созданы 14 современных образовательных зон на 400 рабочих мест. В их числе площадки для геологических изысканий при строительстве дорог, применения IT-технологий на транспорте и испытаний дорожно-строительных материалов.

На создание инфраструктуры транспортного кластера направлено 240 млн руб. Около 136 млн руб. из этой суммы потратили на оборудование, мебель, программное обеспечение, IT-оборудование и учебные пособия. Еще 40 млн руб. вложили стратегические партнеры проекта.

Всего 1 сентября в Свердловской области начали работу семь новых кластеров «Профессионалитета». В их числе — металлургический кластер на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, горнодобывающий — в Асбестовском политехникуме, кластер легкой промышленности — в Областном техникуме дизайна и сервиса.

Кроме того, новые кластеры открылись по направлениям топливно-энергетического комплекса, радиоэлектроники и строительства. Их базовыми площадками стали Екатеринбургский энергетический техникум, Уральский радиотехнический колледж имени Попова и Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства соответственно.

В 2026/27 учебном году в Свердловской области по программам «Профессионалитета» будут обучаться более 34,4 тыс. студентов в 20 кластерах, в том числе свыше 14 тыс. первокурсников. В подготовке кадров участвуют 283 работодателя.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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