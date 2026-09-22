В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК внедрил мобильные комплексы пылеподавления

УрБК, Нижний Тагил, 22.09.2026. В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) начал эксплуатацию новых мобильных комплексов пылеподавления, эффективность которых достигает 90%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Оборудование, созданное на базе шасси КамАЗ и в прицепном исполнении, предназначено для снижения запыленности на открытых производственных площадках, где монтаж стационарных систем аспирации невозможен. Комплексы оснащены резервуаром для воды объемом 9 куб. м и дизель-генератором, обеспечивающим автономную работу. Принцип действия основан на мелкодисперсном распылении жидкости: насос высокого давления подает воду в специальную пушку, формируя туман. Частицы пыли укрупняются и оседают в границах обрабатываемого участка, после чего возвращаются в производственный цикл в качестве сырья. Установки способны распылять воду на расстояние до 90 метров с углом поворота 350 градусов.

Техника рассчитана на круглогодичную эксплуатацию. В зимний период вместо водяного тумана комплексы используют снежную массу, что позволяет эффективно бороться с пылью при отрицательных температурах без необходимости сезонной консервации оборудования. Внедрение мобильных установок дополнит существующие стационарные системы и позволит оперативно реагировать на локальные источники пылеобразования. Это снизит экологическую нагрузку на границах предприятия с городской территорией и улучшит условия труда персонала.

«ЕВРАЗ реализует комплексную программу по снижению воздействия на окружающую среду. Системы такого типа уникальны для Нижнего Тагила. Они работают эффективно и круглогодично. Для нас это еще один шаг к тому, чтобы сделать производство более чистым, а жизнь в городе – комфортнее», — отметил директор по экологии дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Сергей Сергеев.