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В Свердловской области стартовал сезон дорожных ремонтов

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. На Среднем Урале стартовал сезон дорожных ремонтов. Работы начались на автодорогах на участках Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск и Верхняя Синячиха — Ирбит, а также на переходящих объектах. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», продолжающего курс предыдущего проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности заключены контракты на ремонт 54 объектов. Среди них — капремонт отрезка дороги от Нижней Салды до Алапаевска протяженностью 14 км, который должен начаться в ближайшее время. Продолжатся работы в Первоуральском, Шалинском и других муниципальных округах.

На всех площадках проходит заготовка материалов и демонтаж старых конструкций. По словам заместителя начальника управления автодорог Свердловской области Леонида Малкова, все необходимые финансовые ресурсы для проведения работ предусмотрены.

Напомним, что ранее правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева выделило дополнительные средства на укрепление транспортного каркаса региона, в том числе, 461,5 млн руб. на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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