В Свердловской области стартовал сезон дорожных ремонтов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Екатеринбург с 2020 года приобрел 117 новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные ...10.01.2025 На Среднем Урале обновят 85 участков дорог
В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...11.12.2024 Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...24.09.2019 В Свердловской области запустили опрос об оценке качества дорожных ремонтов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. Кураторы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Свердловской ...