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Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» получил 23 штрафа на общую сумму 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения на маршрутах № 48 (Горбольница № 7 — Широкая речка) и № 92 (Институт связи — Палкинский торфяник), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, перевозчику было выписано 2 штрафа за неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, 19 — за недовыпуск транспортных средств и 2 — за несоблюдение времени последнего рейса.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков на заседании транспортной комиссии, посвященной промежуточным итогам работы по брутто-контрактам, сообщил, что контракты дают рычаг воздействия в тех случаях, когда перевозчик не выполняет свои обязательства. После подписания акта, фиксирующего нарушения, транспортному предприятию направляется требование на погашение штрафа — это должно произойти в течение 6 рабочих дней после получения соответствующего документа.

«На изменение ситуации необходимо время: за счет брутто-контрактов перевозчики начали получать стабильное финансирование, которое смогут направить на пополнение штата, ремонт и обновление транспортного парка. В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем. В то же время, брутто-контракты учитывают слабые места отрасли, и перевозчик должен четко соблюдать взятые на себя обязательства. Мы будем внимательно за этим следить», — резюмировал Игорь Ощепков.

Напомним, с 1 февраля все виды наземного общественного транспорта Екатеринбурга, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, полностью перешли на брутто-контракты. Для реализации данной реформы по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из бюджета региона будет выделено 2 млрд руб.
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