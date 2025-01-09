Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...06.08.2024 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли корректировку муниципального бюджета для проведения транспортной реформы
Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для ...06.08.2024 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли корректировку муниципального бюджета для проведения транспортной реформы
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный ...