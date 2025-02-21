В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» получил 23 штрафа на общую сумму 240 тыс. ...30.01.2025 Свердловские власти направят на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на реализацию транспортной ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...