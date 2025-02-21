В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Екатеринбурге за 20 дней работы по брутто-контрактам перевозчиков оштрафовали на общую сумму в 2,5 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики города.



Всего предприятиям, осуществляющим перевозки пасажиров, было выписано 330 штрафов. Среди нарушений — неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств, недовыпуск машин на линию, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие в салоне кондуктора (или иного способа произвести оплату).



«На изменение ситуации необходимо время: за счет брутто-контрактов перевозчики начали получать стабильное финансирование, которое смогут направить на пополнение штата, ремонт и обновление транспортного парка. В один день ситуацию не поменять, и мы это понимаем. В то же время, брутто-контракты учитывают «слабые» места отрасли, и перевозчик должен четко соблюдать взятые на себя обязательства, и мы будем внимательно за этим следить», — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков.



Напомним, с 1 февраля все виды наземного общественного транспорта Екатеринбурга, включая автобусы, троллейбусы и трамваи, полностью перешли на брутто-контракты.