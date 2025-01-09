Свердловские власти направят на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд руб. Соответствующее постановление было подписано 30 января на заседании правительства региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Документ определяет цель и условия предоставления субсидий. Максимальный объем бюджетного участия Свердловской области в расходах муниципалитета на новую контрактную систему не превысит 50%. В региональном бюджете на 2025 год на эти цели заложены средства в размере 2 млрд руб.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева, принятое постановление позволит провести софинансирование расходных обязательств уральской столицы, которые будут возникать по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам. Нововведения должны привести к улучшению качества транспортного обслуживания в уральской столице, полагает А. Толкачев.



Напомним, что с начала февраля в Екатеринбурге начнут действовать брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта. Договоры с перевозчиками заключены на шесть месяцев. Брутто-контракт подразумевает, что перевозчик получает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за реально выполненный объем работ.