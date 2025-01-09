Свердловские власти направят на реализацию транспортной реформы в Екатеринбурге 2 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, сообщает пресс-служба ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...06.08.2024 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли корректировку муниципального бюджета для проведения транспортной реформы
Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный бюджет, необходимые для ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало ...