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Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства пешеходного туннеля под ул. Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства пешеходного туннеля вблизи моста через Исеть. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тоннель длиной 87 метров предполагается построить до ноября 2025 года. Он объединит участок территории дендропарка и пространство вдоль цирка и ледовой арены. Строительные работы проводит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

Добавим, что пешеходный туннель дополнит благоустроенный участок набережной Исети от ул. Куйбышева до Декабристов. Рядом с ним установят скамейки и урны, а внутри появятся камеры видеонаблюдения. Во время работ по благоустройству рабочие уложат 12 тыс. кв. м нового покрытия. Также на территории площадью 15,6 тыс. кв. м специалисты высадят зеленые насаждения. Длина благоустраиваемого пространства составляет 1,3 тыс. м.

В процессе строительства туннеля будут обновлены инженерные коммуникации и трамвайные пути на улице Куйбышева. Кроме того, параллельно автомобильному мосту запланировано возведение пешеходного моста длиной 37 метров.
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