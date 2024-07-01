Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства пешеходного туннеля под ул. Куйбышева

Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге на участке от улицы Куйбышева до Декабристов завершится в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...