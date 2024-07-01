Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства пешеходного туннеля под ул. Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в районе улиц ...25.10.2023 Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге на участке от улицы Куйбышева до Декабристов завершится в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...05.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты развития набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...11.02.2022 В Екатеринбурге вынесут на общественное обсуждение проекты развития набережной Исети от улицы Щорса до переулка Базового
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге будут вынесены на общественные обсуждения проекты планировки и ...03.12.2019 Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста ...