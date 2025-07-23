В Екатеринбурге пробьют новый тоннель

В Екатеринбурге до конца текущего года построят тоннель под ул. Куйбышева и пешеходный мост через Исеть рядом с ним. Соответствующий проект одобрило Управление госэкспертизы Свердловской области, сообщает департамента информполитики города.
Тоннель будет соединять два участка набережной Исети и позволит пройти от дендропарка к цирку и ледовой арене, не поднимаясь на улицу Куйбышева.
Длина тоннеля составит 86,4 метра, а моста — 33,4 м. Рядом появятся скамейки и урны, внутри будут установлены камеры видеонаблюдения. На сводах тоннеля, сделанных из антивандального стекла, развесят историческую информацию с подсветкой. Пол в переходе уложат нескользким гранитом. Лестничные марши оборудуют пандусами.
Также проект подразумевает обновление дорожного полотна, тротуаров и трамвайных путей на Куйбышева. Рабочие уложат 12 тыс. кв. м. покрытия, еще 15,6 тыс. — займут зеленые насаждения. Общая длина благоустраиваемой территории составит 1,3 километра.
Отметим, что в Екатеринбурге строятся не только тоннели, но и другие крупные дорожные объекты. Так, в середине июля Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге.
Возведение объекта будет осуществляться в два этапа. На первом планируется построить четырехполосную магистраль длинной в 4,3 км, связывающую ЕКАД и ул. Фрезеровщиков. В рамках этого этапа рабочие возведут мост через реку Пышму, а ее русло переустроят. Также на протяженности дороги появятся два нерегулируемых пешеходных перехода и велодорожка (вдоль тротуара у лесопарка «Пышминские Озерки»).
Кроме того, проект включает в себя строительство трансформаторной подстанции, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и очистных сооружений.
На втором этапе рабочие построят транспортную развязку, которая позволит выезжать из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершили
ремонт девять участков дорог. Сейчас работы ведутся на 18 участках, в планах — еще три ремонта. Изображения с сайта администрации Екатеринбурга