В Екатеринбурге завершили ремонт девяти участков дорог

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УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге увеличили план по ремонту дорог в текущем году, сообщает департамент ...

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УрБК, Екатеринбург, 03.06.2014. В Екатеринбурге в рамках первого этапа дорожных работ районные дорожно-эксплуатационные ...