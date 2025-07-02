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В Екатеринбурге завершили ремонт девяти участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Екатеринбурге завершили ремонт девять участков дорог. Сейчас работы ведутся на 18 участках, в планах — еще три ремонта. Об этом сообщает департамент информполитики города.

По словам заместителя директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого, в целом по городу уложено 57% от плановой площади верхнего слоя на дорогах, план по ремонту тротуаров выполнен на 55%. Все работы идут по графику и будут завершены к осени.

Отметим, что ремонтные работы проходят с минимальными ограничениями движения, идут круглосуточно и прекращаются лишь на время дождя.
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