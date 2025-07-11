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Вчера, 17:55

В Екатеринбурге построят дублер проспекта Космонавтов

Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики города.

Возведение объекта будет осуществляться в два этапа. На первом планируется построить четырехполосную магистраль длинной в 4,3 км, связывающую ЕКАД и ул. Фрезеровщиков. В рамках этого этапа рабочие возведут мост через реку Пышму, а ее русло переустроят. Также на протяженности дороги появятся два нерегулируемых пешеходных перехода и велодорожка (вдоль тротуара у лесопарка «Пышминские Озерки»).

Кроме того, проект включает в себя строительство трансформаторной подстанции, площадки пункта управления системой транспортной безопасности и очистных сооружений.

На втором этапе рабочие построят транспортную развязку, которая позволит выезжать из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершили ремонт девять участков дорог. Сейчас работы ведутся на 18 участках, в планах — еще три ремонта.

По словам заместителя директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктора Юровицкого, в целом по городу уложено 57% от плановой площади верхнего слоя на дорогах, план по ремонту тротуаров выполнен на 55%. Все работы идут по графику и будут завершены к осени.
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