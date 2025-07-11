В Екатеринбурге построят дублер проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Управление госэкспертизы Свердловской области одобрило проект строительства дублера ...11.07.2025 В Екатеринбурге завершили ремонт девяти участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Екатеринбурге завершили ремонт девять участков дорог. Сейчас работы ведутся на 18 ...02.07.2025 Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит без закрытия движения
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит без закрытия движения, чтобы доставить ...11.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дублера проспекта Космонавтов
Администрация Екатеринбурга утвердила проект межевания и планировки территории на площади 8,6 га, где предполагается ...11.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дублера проспекта Космонавтов
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект межевания и планировки территории на ...