Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. Контракты будут разыграны с аукциона. С 1 февраля деньги от продажи автобусных билетов начнут поступать в городскую казну. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.



Отныне перевозчики будут получать оплату за пройденный километраж.



Отмечается, что решение о переходе на брутто-контракты позволит муниципальным властям наладить и систематизировать работу городского транспорта, а также успешнее осуществлять над ней контроль. Перевозчики, в свою очередь, получат предсказуемый доход, за счет чего смогут поднять зарплату работникам и планово проводить ремонт и обновление подвижного состава.



Напомним, что ранее на систему брутто-контрактов были переведен екатеринбургский электротранспорт. За время работы по новому принципу (с 1 августа 2024 года) ЕМУП «Гортранс» удалось остановить отток кадров за счет повышения зарплаты сотрудникам на 10%, а затем еще на 30%.