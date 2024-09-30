Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Власти Екатеринбурга отложили перевод перевозчиков на брутто-контракты в рамках ...06.08.2024 Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли корректировку муниципального бюджета для проведения транспортной реформы
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно одобрили поправки в муниципальный ...11.07.2024 Администрация Екатеринбурга разместила первые брутто-контракты на троллейбусные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В рамках разворачиваемой транспортной реформы в Екатеринбурге администрация города ...05.07.2024 В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...05.03.2024 Администрация Екатеринбурга будет работать с пассажирскими перевозчиками по схеме брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими ...