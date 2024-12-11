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Сегодня, 11:30

В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощи

В Екатеринбурге сохранят 16 га Березовой рощиГлава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал создание благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии. Речь идет о создании нового большого парка площадью 16 га, что сопоставимо по размеру с Зеленой рощей в центре города. Его предполагается организовать на месте так называемой Березовой рощи — необустроенной зеленой территории в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова.

По словам А. Орлова, все работы по облагораживанию зеленой зоны будут вестись с учетом пожеланий жителей Екатеринбурга.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев также во время прямой линии высказался в поддержку проекта и сообщил, что попросит главу города отнестись к нему с особым вниманием. Он отметил, что территория уже официально получила статус парка: соответствующие изменения внесены в генплан.

Благоустройство зеленого пространства в Краснолесье планировалось уже давно. В начале 2000-х годов на этом месте предполагалось возвести университетский городок сельхозакадемии, но строительство было остановлено. В результате заброшенная территория на много лет превратилась в источник проблем для местных жителей. К тому же, буквально весной этого года рядом был найден труп лисы, погибшей от бешенства, что привело к введению карантина.

В 2012 году компания «Атомстройкомплекс», комплексно развивающая территорию микрорайона, выиграла аукцион на право аренды заброшенного пространства. Застройщик изначально планировал вырубить насаждения на всех 26 га территории. Однако впоследствии в ходе переговоров с местными жителями и при посредничестве городских властей было решено благоустроить 16 га зеленой зоны, облагородив территорию и построив парк, сравнимый по размерам с Зеленой рощей.

К работе над проектом были привлечены специалисты Ботанического сада УрО РАН. Они провели дендрологическую экспертизу и занялись санитарной очисткой парка.

Также, по словам Алексея Орлова, в городскую администрацию поступило более 6 тысяч обращений граждан с предложениями по благоустройству.

«Это и освещение, и спортивные, и детские площадки, и прогулочные дорожки, но при этом есть еще и очень серьезный такой запрос от жителей на бережную трансформацию этого природного пространства», — пояснил Алексей Орлов.

Он отметил, что 16 гектаров будущего парка, согласованные для благоустройства, получили статус ТОП-1, что означает невозможность проведения на них капитального строительства.

Алексей Орлов особо подчеркнул, что работы, которые планирует застройщик, будут проводиться в соответствии с рекомендациями ученых Ботанического сада УрО РАН и учетом поступивших предложений горожан.

«Мы этот вопрос выносили на совет по развитию общественных пространств как раз, где сотрудники ботанического сада доложили о результатах. Работы, которую они провели, а основной упор они сделали на сбережение территории, создании условий для комфортного и безопасного нахождения там людей, предполагают высадку на территории 1,5 тыс. деревьев, примерно 40 тыс. квадратных метров газонов и цветников. Парк будет открыт для всех желающих», — отметил глава города.

Напомним, что концепция благоустройства парка была единогласно одобрена на заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга в ноябре этого года. Проект представили ландшафтный дизайнер Ксения Савина и директор Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук Алена Третьякова. По мнению членов совета, авторам концепции удалось решить две самые важные задачи: максимально бережно сохранить уникальность природного участка, при этом обеспечив пространство необходимым рекреационным функционалом и инфраструктурой.

Таким образом, Березовая роща будет сохранена и благоустроена, а в городе появится новый, уникальный парк. Начать работы по благоустройству «Атомстройкомплекс» обещает летом 2025 года.

Изображение с сайта администрации Екатеринбурга
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