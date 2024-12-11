Губернатор Евгений Куйвашев поддержал создание благоустроенного парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Представители инициативной группы микрорайона Краснолесье смогли задать вопрос губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе прямой линии, которая прошла сегодня, 11 декабря, в эфире «Областного телевидения».



«В связи с развитием Екатеринбурга, активным строительством в Академическом районе в целом и в микрорайоне Краснолесье в частности остро стоит вопрос благоустройства общественных пространств. До сих пор не ясна перспектива благоустройства там территории, на которой планировался парк. А именно не ясны сроки начала работ по ее освещению, прокладке дорожек, установке детских площадок. Не могли бы вы повоздействовать как на наших застройщиков, так и на других высокопоставленных лиц, принимающих соответствующие решения», — зачитала в прямом эфире вопрос ведущая.



Речь идет о новом большом парке площадью 16 га, что сопоставимо по размеру с парком Зеленая роща, расположенном в центре города. Он будет организован на месте так называемой березовой рощи — необустроенной зеленой территории в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. Еще в начале 2000-х здесь планировали построить университетский городок сельскохозяйственной академии, но стройка была остановлена, территория заброшена на много лет. Все это время местные жители вынуждены были сбрасываться на то, чтобы организовать в зеленой зоне уборку или обработку от клещей. Весной этого года на территории был объявлен карантин по бешенству — рядом нашли труп лисы, зараженной опасной инфекцией. Жители микрорайона собрали и передали в комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга более 6 тыс. обращений с просьбами обеспечить на территории безопасность и комфорт: провести освещение, отсыпать дорожки, организовать детские и спортивные площадки.



В этом году большая часть участка официально получила статус парка — о внесении соответствующих изменений в генплан в ходе прямой линии заявил губернатор Евгений Куйвашев. Он поддержал необходимость благоустройства парка.



«Конечно, мы следим за этой ситуацией, я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству этой территории», — подчеркнул губернатор.



Известно, что благоустройством парка займется девелопер квартала «Атомстройкомплекс». К разработке проекта он привлек ученых Ботанического сада УрО РАН, которые провели дендрологическую экспертизу и уже начали санитарную очистку парка. Начать работы по благоустройству парка девелопер обещает летом 2025 года.