Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал создание благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал создание благоустроенного парка в Краснолесье

Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на территории будущего парка в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на ...