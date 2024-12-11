Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал создание благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан во время прямой линии, высказал свое мнение по поводу создания благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье.
Речь идет о новом большом парке площадью 16 га, что сопоставимо по размеру с парком Зеленая роща, расположенном в центре города. Он будет организован на месте так называемой Березовой рощи — необустроенной зеленой территории в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова.
По его словам, в администрацию поступило уже более 6 тыс. обращений от жителей, что должно появиться на этой территории, в том числе и в так называемой Березовой роще.
«Вот это и освещение, и спортивные, и детские площадки, и прогулочные дорожки, но при этом есть еще и очень серьезный такой запрос от жителей на бережную трансформацию этого природного пространства», — пояснил Алексей Орлов.
Он отметил, что изначально по планам в 2012 году здесь планировалась полная вырубка лесных насаждений. Но впоследствии с застройщиком, который выиграл аукцион на право аренды 26 га территории, что подтверждено судами, было найдено понимание, и 16 га Березовой рощи будет благоустроено.
При этом Алексей Орлов отдельно отметил, что эти работы будут проводится силами девелопера и по тем рекомендациям, которые предложили жители, а также с учетом специалистов Ботанического сада УрО РАН.
«Мы этот вопрос выносили на совет по развитию общественных пространств как раз, где сотрудники ботанического сада доложили о результатах. Работы, которую они провели, а основной упор они сделали на сбережение территории, создании условий для комфортного и безопасного нахождения там людей, предполагают высадку на территории 1,5 тыс. деревьев, примерно 40 тыс. квадратных метров газонов и цветников. Парк будет открыт для всех желающих», — отметил глава города.
Он также подчеркнул, что сейчас 16 га Березовой рощи, которые согласованы для благоустройства с застройщиком, присвоен статус ТОП 1, а значит, что на этой территории никакого капитального строительство быть не может.
Стоит отметить, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также поддержал
создание благоустроенного парка в микрорайоне Краснолесье.
«Конечно, мы следим за этой ситуацией, я попрошу Алексея Валерьевича Орлова с особым вниманием отнестись к благоустройству этой территории», — подчеркнул губернатор в ходе прямой линии с жителями региона.
Известно, что благоустройством парка займется девелопер квартала «Атомстройкомплекс». Начать работы по благоустройству парка девелопер обещает летом 2025 года.