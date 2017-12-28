Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге

Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал ...28.12.2017 Власти Екатеринбурга не могут найти инвесторов для строительства второй ветки метро
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на ...21.11.2013 Стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей
На строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге понадобится порядка 40 млрд руб. Об этом журналистам заявил ...21.11.2013 Стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2013. На строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге понадобится порядка 40 млрд ...13.04.2011 Лукашенко заверяет, что теракт в минском метро раскрыт
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о раскрытии теракта в минском метро и задержании его исполнителей. Об этом ...