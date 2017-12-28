УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул первого». «Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — сказал А. Лукашенко. Также президент Беларуси выразил интерес к обновлению трамвайного парка уральской столицы белорусскими вагонами.

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