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Вчера, 15:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помощь со строительством второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Мы готовы проектировать. Готовы заниматься строительством метрополитена у вас», — сказал А. Лукашенко.

Также президент Беларуси выразил интерес к обновлению трамвайного парка уральской столицы белорусскими вагонами.
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