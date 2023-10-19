Власти Екатеринбурга опубликовали расписание трамваев в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В связи со строительством трамвайной линии в микрорайоне Солнечный с 21 по 22 октября ...18.10.2023 В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...15.09.2023 В Екатеринбурге на две недели закрыли движение трамваев до остановки «Керамическая» из-за строительства ветки в микрорайон Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге с 16 сентября до 1 октября 2023 года будет закрыто движение трамваев до ...19.12.2019 В Екатеринбурге автобусный маршрут № 054 продлили до микрорайона Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети ...19.01.2016 В микрорайон Солнечный запустят автобусный маршрут № 077
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В екатеринбургский микрорайон Солнечный планируется запустить автобусный маршрут № 077. ...