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Власти Екатеринбурга опубликовали расписание трамваев в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В «Гортрансе» составили проект расписания движения трамваев в микрорайон Солнечный. Предполагаемые временные интервалы движения вагонов опубликованы на официальном сайте администрации города Екатеринбурга.

Напомним, что запуск трамвайной линии в микрорайон Солнечный запланирован на ближайшее время. Новые пути протяженностью около 1,5 км соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит улучшить транспортную связь Солнечного микрорайона с остальными городскими территориями.

Власти Екатеринбурга опубликовали расписание трамваев в микрорайон Солнечный
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