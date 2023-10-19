Власти Екатеринбурга опубликовали расписание трамваев в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В связи со строительством трамвайной линии в микрорайоне Солнечный с 21 по 22 октября ...

В Екатеринбурге закроют движение по улице Чемпионов с 21 по 22 октября

В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...