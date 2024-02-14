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Сегодня, 16:22

В Екатеринбурге с 17 февраля изменится схема движения трамвайного маршрута № 9 из-за запуска движения в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге с 17 февраля 2024 года будет изменена схема движения трамвайного маршрута № 9. Об этом сообщается на сайте ЕМУП «Гортранс».

«С 17 февраля 2024 года трамвайный маршрут № 9 будет следовать от конечной станции «метро Ботаническая» по улицам Фучика, Титова, Ферганская, 2-я Новосибирская до конечной станции «улица Лучистая», — говорится в сообщении.

Изменения связаны с запуском трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Напомним, что ранее в ЕМУП «Гортранс» составили проект расписания движения трамваев на окраину мегаполиса. Запуск линии в отдаленный микрорайон запланирован на ближайшее время.

Новые пути протяженностью около 1,5 км соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов.
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