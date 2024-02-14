В Екатеринбурге с 17 февраля изменится схема движения трамвайного маршрута № 9 из-за запуска движения в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге состоялся запуск трамвайного движения в микрорайон Солнечный. Об этом в ...

В Екатеринбурге запустили трамвайное движение в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. В «Гортрансе» составили проект расписания движения трамваев в микрорайон Солнечный. ...

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Екатеринбурге с 16 сентября до 1 октября 2023 года будет закрыто движение трамваев до ...

В Екатеринбурге на две недели закрыли движение трамваев до остановки «Керамическая» из-за строительства ветки в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге с 10.00 25 августа до 05.00 28 августа 2023 года закрыто движение трех ...

В Екатеринбурге от остановки «Ферганская» до конечной временно перестали ходить три трамвая

В Екатеринбурге у автобусного маршрута № 57а больше чем на два месяца изменится схема движения

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге автобусный маршрут № 57а изменит схему движения с 7 апреля по 25 июня ...