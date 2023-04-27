В поселке Сосьва энергетики «Россети Урал» восстановили уже более 4 км электросетевой инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В поселке Сосьва специалисты компании «Россети Урал» восстановили уже более 4 км линий электропередачи 6-0,4 кВ, произвели замену почти 50 опор ЛЭП. Энергетики работают над возобновлением подачи электричества в уцелевшие дома в сгоревшем поселке почти в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба энергетической компании.



На данный момент рабочие уже выполнили локальные замены поврежденных опор, монтаж и регулировку провода. Ремонтные работы для восстановления электроснабжения жителей поселка Сосьва, чьи дома не были повреждены огнем, на сегодня завершены.



Строительство новой электросетевой инфраструктуры будет происходить поэтапно после координации действий с региональными и муниципальными властями. Однако уже сейчас специалисты «Россети Урал» оказывают помощь по восстановлению сетевого оборудования, принадлежащего муниципалитету.



«В поселке Сосьва работала группировка сил и средств филиала «Свердловэнерго» в составе почти 30 человек и десятка единиц спецтехники, задействованы резервные источники электроснабжения. Продолжает координировать ход строительства сетевой инфраструктуры лично генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор», — сообщается на сайте компании.



Напомним, что в поселке Сосьва 25 апреля сгорела почти сотня домов. Губернатор Свердловской области прервал рабочую поездку в Узбекистан и лично прибыл на место трагедии. По его решению в течение теплого сезона для погорельцев будет построен многоквартирный дом, а также индивидуальные модульные дома. Из Екатеринбурга вчера в поселок выехала первая машина с гуманитарной помощью.