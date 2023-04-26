Жители Екатеринбурга собрали 4 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей Сосьвы

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За сутки жители Екатеринбурга собрали 4 т гуманитарной помощи для жителей Сосьвы, пострадавших от пожара. Первая машина с грузом выдвинется в направлении поселка уже сегодня, написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.
«Вчера я объявил о сборе гуманитарной помощи для погорельцев Сосьвы. За сутки в волонтерский центр «Мы рядом» поступило 647 звонков от неравнодушных горожан. Удалось собрать более 4 т необходимых вещей. Уже через несколько часов на север области выдвинется наша первая машина», — написал градоначальник.
Он также добавил, что больше всего пострадавшие нуждаются в детской и взрослой одежде, кухонной посуде. Также необходимы канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения и питьевая вода.
Оказать помощь можно, связавшись с волонтерами с 10.00 до 20.00 по телефону горячей линии +7 (800) 101-51-62 или написав сообщение в мессенджерах.
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