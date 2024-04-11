Свердловские волонтеры отправили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Кургана

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Оренбургскую область доставили 20 т питьевой воды из Екатеринбурга. Сегодня туда ...27.04.2023 Жители Екатеринбурга собрали 4 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей Сосьвы
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За сутки жители Екатеринбурга собрали 4 т гуманитарной помощи для жителей Сосьвы, ...22.08.2014 Ополченцы отказались от гуманитарной помощи из Киева
Верховный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики отказался принимать гуманитарную помощь из Киева. Об ...04.07.2014 В пункт помощи для украинских беженцев начала поступать первая гуманитарная помощь от жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2014. Первая гуманитарная помощь начала поступать в пункт сбора помощи для украинских ...11.07.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит гуманитарную помощь из Дубая в Краснодарский край
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит гуманитарную помощь из Дубая ...