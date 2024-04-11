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Свердловские волонтеры отправили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения жителям Кургана

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова волонтеры собрали гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения жителей Курганской области. Машина с грузом ушла 19 апреля, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Гуманитарную помощь собирали волонтеры екатеринбургских центров «Мы рядом», АНО «Сильный Урал» (при участии члена Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрия Чукреева), клуба «Прорыв» Екатеринбургского центра развития предпринимательства (ЕЦРП), а также волонтеры из Среднеуральска. Машину предоставило транспортное предприятие «Дел».

«Собрали и загрузили около 6 т. необходимой гуманитарной помощи. В первую очередь в машину попали около 3 т. бутилированной воды, а также продукты длительного хранения, сгущенное молоко, тушенка, средства гигиены, бытовая химия и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что волонтеры отправили пострадавшим от половодья жителям Оренбургской области 20 т питьевой воды из Екатеринбурга.

Желающие оказать помощь могут обращаться в волонтерский центр «Мы рядом» (Институт муниципального управления, улица Пушкина, 16). Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 09.00 до 18.00. Узнать подробности можно по телефону горячей линии +7 (343) 229-04-00. Требуются продукты длительного хранения в заводской упаковке (невскрытые), бытовая химия, средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и так далее), антисептики.
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