Сотрудники «Атомстройкомплекса» собрали гуманитарную помощь жителям Оренбургской области

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова волонтеры собрали гуманитарную помощь ...11.04.2024 Из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправили еще 19 тыс. емкостей с питьевой водой
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Оренбургскую область доставили 20 т питьевой воды из Екатеринбурга. Сегодня туда ...27.04.2023 Жители Екатеринбурга собрали 4 тонны гуманитарной помощи для пострадавших от пожара жителей Сосьвы
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За сутки жители Екатеринбурга собрали 4 т гуманитарной помощи для жителей Сосьвы, ...11.09.2013 Пострадавшие от наводнения на Дальнем Востоке получили 8,9 млн рублей от жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. Жители Свердловский области перевели на счет пострадавших от наводнения на Дальнем ...03.09.2013 Пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке из Свердловской области отправят 5 тонн гуманитарной помощи
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2013. Жители Свердловской области собрали 5 тонн гуманитарной помощи для жителей Дальнего ...