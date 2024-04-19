Сотрудники «Атомстройкомплекса» собрали гуманитарную помощь жителям Оренбургской области

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024.В рамках сбора гуманитарной помощи сотрудники строительного холдинга «Атомстройкомплекс» за два дня собрали партию гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.В груз вошли: одеяла, подушки, постельное белье, продукты, предметы бытовой химии и бытовая техника, а также 2,5 т питьевой воды «Рифейская». Собранные вещи передали Центру гуманитарной помощи Екатеринбургской православной службы милосердия, затем груз отправили в Оренбургскую область.«Важно отметить, что эти инициативы всегда находят отклик в коллективе. Люди участвуют в благотворительных акциях индивидуально, объединяются бригадами и отделами. Мы высоко ценим и благодарим наших сотрудников за отзывчивость и неравнодушие!» — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.