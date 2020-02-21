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Вчера, 13:02

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для жителей Сосьвы

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил начать сбор гуманитарной помощи для жителей поселка Сосьва, которые пострадали от пожара. Для этого задействованы волонтеры центра «Мы рядом», сообщает пресс-служба администрации города.

«Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня», — сказал глава муниципалитета.

Связаться с добровольцами можно в любой день с 10.00 до 20.00 по номеру горячей линии +7 (800) 101-51-62. Также принимаются сообщения в мессенджерах Telegram, WhatsApp и социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что власти Свердловской области также приступили к организации помощи погорельцам.

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