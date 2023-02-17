Пострадавшие от пожара в Сосьве получат первую обязательную выплату в 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проводит встречи с жителями поселка Сосьва. В первую очередь требуется составить перечень вопросов и проблем пострадавших от пожара для оперативного решения, сообщает департамент информационной политики региона.
Гражданам необходима помощь с расселением, восстановлением документов и банковских карт. В ближайшее время погорельцы получат первую обязательную выплату в 10 тыс. руб. Будет организована комиссия, которая установит ущерб, нанесенный каждому домовладению. В итоге каждая семья получит положенные по закону средства. Решения будут приниматься индивидуально, заявки будут рассматриваться адресно.
Помимо этого, региональное министерство здравоохранения организовало переезд жителей Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных женщин в медучреждения Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Такая необходимость возникла из-за задымленности в поселке.
Напомним, что накануне в Свердловской области произошла серия крупных пожаров. Сгорело 178 построек, один человек погиб.
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» перешли в режим повышенной готовности ...Вчера, 09:42 Власти Свердловской области расселят пострадавших от пожаров граждан и окажут им материальную помощь
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...17.02.2023 В Краснотурьинске во II квартале заработает новый мусоросортировочный комплекс
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Краснотурьинске подошло к концу строительство современного мусоросортировочного ...29.10.2021 Особый противопожарный режим в Свердловской области отменяется с 1 ноября
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. На территории Свердловской области с 1 ноября отменяется особый противопожарный режим. ...12.08.2010 Лишившимся жилья из-за пожара в поселке Вижай гражданам будут приобретены квартиры в Ивделе
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2010. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин находится в Ивделе, в оперативном ...