Пострадавшие от пожара в Сосьве получат первую обязательную выплату в 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков проводит встречи с жителями поселка Сосьва. В первую очередь требуется составить перечень вопросов и проблем пострадавших от пожара для оперативного решения, сообщает департамент информационной политики региона.



Гражданам необходима помощь с расселением, восстановлением документов и банковских карт. В ближайшее время погорельцы получат первую обязательную выплату в 10 тыс. руб. Будет организована комиссия, которая установит ущерб, нанесенный каждому домовладению. В итоге каждая семья получит положенные по закону средства. Решения будут приниматься индивидуально, заявки будут рассматриваться адресно.



Помимо этого, региональное министерство здравоохранения организовало переезд жителей Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных женщин в медучреждения Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Такая необходимость возникла из-за задымленности в поселке.



Напомним, что накануне в Свердловской области произошла серия крупных пожаров. Сгорело 178 построек, один человек погиб.