Для пострадавших при пожаре жителей Сосьвы заработали горячие линии

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Для жителей поселка Сосьва, потерявших при пожаре жилье и имущество, запущены горячие линии. Вдобавок в местном Доме культуры организован центр помощи, в который можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Пострадавшие, которым нужны помощь и консультации, могут позвонить по номеру замначальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО Нины Валерьевны Сафонов — 8(343) 859-81-12 — или заведующего организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрия Григорьевича Колесниченко — 8-902-267-88-83.



«Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решения тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время — прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.



Он также сообщил, что в регионе есть необходимая нормативная база для оказания материальной помощи пострадавшим. В первую очередь им оперативно по закону выплатят 10 тыс. руб. Далее идут выплаты по утрате имущества — до 100 тыс. руб. на человека, но не более 300 тыс. руб. на семью. Далее начнется решение вопросов, связанных с жильем: часть жителей Сосьвы хочет остаться в поселке и восстановить дома, часть — уехать.