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Свердловский губернатор и глава МЧС России прибыли в Сосьву

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва. Об этом сообщает департамент информационной политики региона

Они провели облет местности, а теперь проводят встречи с местными жителями и представителями муниципальных властей. Также губернатор и министр проведут на месте координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров на Среднем Урале и организации помощи населению.

Свердловский губернатор и глава МЧС России прибыли в Сосьву
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Напомним, что накануне в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, в ходе которых сгорело 178 построек. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где без жилья остались 600 человек.

Ранее Е. Куйвашев дал ряд поручений областному правительству и местным властям по расселению пострадавших и оказанию им всей необходимой поддержки. В том числе — материальная помощь, восстановление документов и банковских карт, а также инфраструктуры населенного пункта.

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