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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прервал рабочую поездку в Узбекистан из-за пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из Узбекистана, где находился с рабочим визитом. По прибытии глава региона направится в Сосьву, где накануне произошел крупный пожар, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Отметим, Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. По его поручению в поселке развернут штаб, работают члены областного правительства. Они занимаются вопросами размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью, восстановлением документов и банковских карт», — говорится в сообщении.

Уточним, что в Свердловской области ранее произошла серия пожаров. Сгорело 178 построек, один человек погиб. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва.

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