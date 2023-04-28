Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» помогают восстановить жилой фонд для погорельцев поселка Сосьва

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили фактическое присоединение строительной площадки будущего 60-квартирного жилого дома к восстановленной электросетевой инфраструктуре. Энергетики обеспечили электроснабжение временных объектов, необходимых для его возведения. Застройщик уже приступил к строительству.
Как сообщает пресс-служба компании, «Россети Урал» находятся в плотном взаимодействии с органами власти по вопросам обеспечения жителей Сосьвы жильем. Они оперативно решают вопросы по строительству новой электросетевой инфраструктуры и подключению к ней жилых построек.
Добавим, что ранее в поселке Сосьва энергетики уже восстановили более 4 км электросетевой инфраструктуры и произвели замену почти 50 опор ЛЭП. Также специалисты оказали помощь по восстановлению сетевого оборудования, принадлежащего муниципалитету.
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