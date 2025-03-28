Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные ...

Наследие Данилы-мастера, сундуки и мадонны Рубенса

В центре «Эрмитаж-Урал» открывается выставка «Золотой век искусства Фландрии» ...

Золото Фландрии в Екатеринбурге

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные состоится финисаж выставки «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в ближайшие дни состоится ряд ...