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Сегодня, 10:59

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на двух площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11.

О цвете, символизме и собаках

В корпусе отечественного искусства в эти выходные пройдут сразу три мероприятия. Так, 5 апреля в 12.30 здесь начнется медиация по выставке «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин – Павел Голубятников. Учитель и ученик». Участник медиации смогут проследовать за синим, красным и желтым через картины и рисунки двух художников и проследить, как меняется цвет и какие чувства он в нас рождает.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Ведущая медиации, заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова предложит ценителям искусства задуматься над вопросами: «Какими символическими значениями мы насыщаем цвет? Как он влияет на эмоции? Смотрим ли мы на цветное и черно-белое произведение по-разному?».

В воскресенье в этой же локации в полдень специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова проведет музейное занятие для малышей в возрасте от шести лет. Мероприятие будет организовано в формате детективного расследования. Участникам будет предложено отыскать на картинах русских художников XVIII–XIX веков целую стаю собак.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

«Как будем раскрывать дело? Каждый участник получит наклейки-подсказки. Нам предстоит найти несколько хвостатых «потеряшек»: Пегаса — пушистого любимца Ильи Репина; бравых псов-казаков на картине Богдана Виллевальде и неусыпного стража прекрасной Ио на полотне Василия Худоярова. Когда все наклейки будут собраны, мы вклеим «фоторобот» каждой собаки в бланк расследования и попробуем угадать их породы. А самых внимательных ребят ждет сюрприз — секретная четвертая наклейка!», — говорится в приглашении для малышей на мероприятие.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

В 14.00 здесь же кандидат искусствоведения, независимый куратор, лауреат премии Андрея Белого Надежда Плунгян прочтет лекцию «Советские монументалисты 1920–30-х годов: от символизма к интернационалу» в рамках выставки «Эрих Борхерт в России».

В годы своей работы в Москве Эрих Борхерт вместе с профессором Баухауза Хиннерком Шепером занимался цветовым оформлением общественных пространств в проектной мастерской треста «Малярстрой». Дискуссии о сотрудничестве художников и архитекторов в 1920–1930-е годы шли интенсивно, особенно на монументальном отделении ВХУТЕМАСа, где училась жена Борхерта Софья Матвеева.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Лекция познакомит зрителя с контекстом этого явления и даст панораму поисков советского монументального искусства 1920-1930-х годов: от супрематических и беспредметных композиций — к самым разным, даже самодеятельным вариантам «пролетарского реализма», которые предлагали, в том числе, иностранцы. Слушатели смогут узнать о новаторских поисках группы «Октябрь», о том, почему в окраске советских зданий применялась система визионера Михаила Матюшина, и о том, как в спорах воплотился и навсегда утвердился «синтез искусств» — сграффито, цветной рельеф, фреска, мозаика в союзе с архитектурой.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Музыка, золото и машины

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 апреля в 15.00 начнется концерт «То скрипка слышится, то будто фортепиано». Для ценителей искусства будет представлены произведения отечественных и европейских композиторов XVIII-XX веков. Программа концерта включает произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Лео Делиба, Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова, Жоржа Бизе, Франца Шуберта, Жюля Массне, Роберта Шумана, Петра Чайковского, Дмитрия Кабалевского.

В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов преподаватели кафедры камерного ансамбля и студенты Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) и Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского. Ведущая программы — сотрудник научно-просветительского отдела Татьяна Помазуева.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Напомним, что в той же локации в эти дни для посетителей открыта выставка «DEUS EX MACHINA. Живопись Александра Пантелеева из музейных собраний». В рамках экспозиции ценителям искусства представлено 79 невероятных полотен мастера из коллекции ЕМИИ, Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова (БГХМ) и Вологодской областной картинной галереи (ВОКГ).

Выставка «Deus ex machina» впервые представит в Екатеринбурге в таком объеме живописное наследие этого талантливого советского художника второй половины XX века. Так, на выставке представлены картины, созданные Пантелеевым после поездок в Узбекистан, Италию и Кубу, религиозные сюжеты, камерные натюрморты, написанные в деревне Красново, где художник купил домик после переезда из Уфы в Вологду, а также редкие для творчества автора абстрактные полотна, свидетельствующие о его обращении к искусству русского авангарда.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Кроме того, в культурном центре Эрмитаж-Урал ценителя искусства в эти дни могут увидеть выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась здесь в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Важнейшим акцентом выставки стала история коллекционирования. Расцвет художественной культуры в Антверпене XVII столетия связан с огромным интересом фламандцев к искусству, а также всевозможным редкостям, как природным, так и рукотворным. Эпоха барокко — это время распространения кунсткамер, кабинетов редкостей, в которых коллекционер мог продемонстрировать свои богатства. В экспозиции гости смогут увидеть произведения кисти Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка, Франса Снейдерса, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего, Франса Франкена II и других художников.

Хвостатые друзья, скрипка и интернационал

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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