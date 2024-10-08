В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге 9 октября научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, ...08.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...04.10.2024 Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября
С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках программы состоится открытие новой ...07.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка ...04.10.2024 Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках ...