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В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» 23 января состоится лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

Научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева предложит участникам мероприятия поговорить о том, когда в русском искусстве появились живописные пейзажи Кавказа и горцы, кого из русских художников горные красоты вдохновили на создание ярких полотен и каким предстал Кавказ в глазах русской общественности XIX века.

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

Напомним, что выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа проходит в здании на ул. Вайнера, 11. В экспозиции вниманию зрителей представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

В 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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