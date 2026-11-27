Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательную программу для ценителей искусства на ближайшие несколько дней. Лекции, медиации и экскурсии пройдут на трех площадках: в главном здании на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Красота и космос

В эти выходные в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет сразу две лекции на базе выставки «От красоты небесной к красоте земной», посвященные особенностям изобразительного искусства в разные периоды истории человечества. Так, в субботу, 28 ноября в 13.00 начнется лекция сокуратора выставки «От красоты небесной к красоте земной», научного сотрудника сектора зарубежного искусства ЕМИИ Лианы Бекмансуровой «Красота, которая убивает: цена цвета в искусстве Нового времени».

По словам автора, эта лекция подарит ценителям возможность по-новому взглянуть на произведения XIV–XVIII веков, соединив историю искусства с историей химии, торговли и медицины.

«Любуясь шедеврами прошлого, легко забыть, что за внешней красотой стоит сложное и порой смертельно опасное ремесло. Мы обратимся к экспонатам выставки и разберем их материальную природу: узнаем, из каких именно пигментов созданы эти работы и какие технологические особенности стоят за их цветом. Мы проследим, как цвет становился инструментом геополитики, ради которого велись колониальные войны, и увидим, как в эпоху Просвещения яд покинул мастерские, превратив модные платья и обои в тихую домашнюю угрозу», — интригует слушателей Лиана Бекмансурова в анонсе лекции.

А в 17.00 29 ноября здесь же пройдет лекция сотрудника научно-просветительского отдела ЕМИИ Анны Марченко «От гармонии космоса к пышности форм». Она предложит слушателям рассмотреть, как эволюционировало понятие эстетики в искусстве и культуре на протяжении веков. Гости музея попробуют проследить, как менялись представления человечества о прекрасном и что тем самым прекрасным считалось.

На встрече Анна Марченко расскажет, как идея красоты зарождалась в Античности, где она измерялась пропорциями и симметрией. Предложит обсудить, как в эпоху Средневековья телесный идеал сменился стремлением к духовному свету. Завершится погружение в тему примером бурной и театральной эстетики Барокко, подарившей искусству динамику, драматизм и роскошь.

Напомним, что выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков» продолжает работу в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал». В экспозиции представлены работы европейских мастеров XIV–XVIII веков. Этот музейный проект впервые знакомит уральскую публику с уникальным частным собранием в формате большой экспозиционной программы, в которую вошли более 90 произведений итальянских, испанских, немецких, французских и нидерландских авторов. Пять тематических блоков выставки последовательно показывают, как на протяжении нескольких столетий живопись освобождалась от строгих религиозных догм, двигаясь от возвышенного сакрального идеала к поэтизации земной реальности.

Катакомбы и кресты

29 ноября, в воскресенье, в 14.00 в главном корпусе ЕМИИ научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ Алина Хионина прочитает лекцию «Голгофские кресты». Она предложит ценителям искусства уделить особое внимание резным деревянным иконам на примере двух экспонатов из экспозиции музея.

«Мы проследим проникновение этой традиции и ее распространение. Особый тип памятников — Голгофские кресты — стали неотъемлемой частью старообрядческой культуры. На лекции мы поговорим об их назначении и познакомимся со старообрядческими шифрами в контексте чтения надписей на этом типе памятников», — пишет автор лекции в приглашении на мероприятие.

А в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» участница «Молодежной лаборатории музея ИЗО» Елизавета Мельман проведет медиацию «От катакомб до сцены. Образ Богоматери в западноевропейской культуре». Мероприятие посвящено Дню матери, который в России отмечают 29 ноября.

Гостям будет предложено пройтись по выставке «От красоты небесной до красоты земной» и обсудить, как менялась живопись на протяжении нескольких веков с точки зрения техники и стиля — и как это повлияло на наше восприятие сюжета о Богоматери и Младенце. Также Елизавета Мельман предложит участникам медиации обменяться мнениями на следующие темы: как статус женщины в культуре был связан с восприятием образа Мадонны и почему образ Девы Марии до сих пор живет даже в светской культуре.

Об античном, необычном и наивном

Также напоминаем, что в рамках осенних Дней Эрмитажа в Екатеринбурге в корпусе на ул. Вайнера, 11, открылись сразу две выставки. Первая из них, «Интербеллум. Искусство Европы и Америки 1920-1930-х годов», знакомит зрителей с искусством и культурно-общественными процессами первой трети XX столетия — периодом между I и II мировыми войнами, известном как «Интербеллум». В состав экспозиции вошло порядка 130 произведений — живопись и графика из эрмитажной коллекции европейского и американского искусства XX века.

Выставочный проект позволит гостям музея проследить пути развития искусства и общества первой трети XX века и задуматься о том, как отголоски тех событий продолжают звучать в современной культуре.

И по традиции осенью Государственный Эрмитаж привез на Урал выставку одного шедевра под названием «Полис — это люди, а не стены и пустые корабли». Она представляет ценителям искусства бюст Афины, одной из главных фигур греческого пантеона — покровительнице ремесел и знаний, богине мудрости и войны. Из собраний Государственного Эрмитажа на Урал приехала римская копия II века н. э., восходящая к греческому оригиналу конца V века до н.э.

Стоит добавить, что проведение на базе ЕМИИ выставок с экспонатами из коллекций главного музея страны вот уже пять лет возможно благодаря тому, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь петербургский музей регулярно привозит в Екатеринбург тематические проекты, нередко посвященные не только истории России, но и Урала. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Кроме этого, ценители искусства в эти выходные могут посетить выставку «Concerto Grosso. Художник Алексей Лебедев», которая открылась в главном здании ЕМИИ в начале октября. Проект стал первой масштабной ретроспективой Алексея Лебедева (1938–2016) — художника, графика и искусствоведа, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. Все работы, представленные в экспозиции, сохранились благодаря коллекционерам Владимиру Кричевскому и Константину Погребинскому.

Всего в состав экспозиции вошло более 200 произведений из частных коллекций, часть из которых экспонируется впервые. Выставка разместилась сразу в двух залах главного здания ЕМИИ, объединив главные темы и серии творчества художника — от 1970-х годов до последних лет жизни.

А в Музее наива на прошлой неделе открылась ретроспективная выставка «Катя Медведева. Легенда наивного искусства. Из частных собраний». На втором этаже здания ценители наива смогут увидеть 60 работ из частных собраний 20 московских коллекционеров. Временная экспозиция приурочена к 90-летию легендарной художницы и охватывает самые яркие темы ее творчества: балет, святых и ангелов, пейзажи, цветочные букеты и автопортреты.

Необычайная отзывчивость, способность переживать чужое горе как свое собственное отличают ее произведения от других самобытных авторов. Исследователи творчества Кати Медведевой отмечают, что ее основной творческий метод — это экспрессивный выплеск эмоций. На ее картинах можно увидеть рискованные цветовые сочетания, она использует любые доступные материалы, придумывает коллажи из тканей, добавляя в картины блестки, бусины, кружево, перья и фрагменты вышивок. Каждая работа мастера имеет свою предысторию, которую художница иногда записывает прямо на лицевой стороне холста. А названия картин раскрывают широкий кругозор и начитанность автора.